Ученый назвал приближающийся в Земле астероид рядовым явлением

Научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов назвал приближающийся к Земле астероид «рядовым событием», сообщает РИА «Новости».

По словам ученого, небесные тела размером от 10 до 60 метров пролетают ближе, чем орбита Луны, по десять раз в год.

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«Для нас это не событие, а самое рядовое явление», — сказал он.

Астероид пролетит мимо Земли на расстоянии около 305 тысяч километров. По словам ученого, если бы астероид пролетел в 20 тысячах км, это было бы интересно.

Ранее в NASA заявили, что к Земле приближается крупный астероид.