Врачи признали известные лекарства от стенокардии опасными для здоровья

Европейское общество кардиологов сообщило, что популярные препараты от высокого кровяного давления и стенокардии представляют серьезную угрозу для здоровья, сообщают «Известия».

Уточняется, что медики выделили в своем исследовании лекарства, содержащие нифедипин.

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По данным исследований, высокие дозы данной группы медикаментов связаны с риском остановки сердца.

Отмечается, что медикаменты, содержащие дигидропиридин и амлодипин, не приводят к подобному эффекту.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор изымет из продажи новое лекарство от кашля.