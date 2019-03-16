Уволился разработчик новых модулей МКС

Уволился главный разработчик новых российских модулей для МКС в Ракетно-космической корпорации «Энергия» Сергей Савельев, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Подчеркивается, что он ушел со своего поста незадолго до обсуждения судьбы Многофункционального лабораторного модуля. Как отмечается, его создают для российского сегмента МКС на протяжении 15 лет.

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«С предприятия недавно ушел Сергей Савельев – руководитель проектного офиса по новым модулям МКС», — отметил собеседник агентства.

Точная причина увольнения на данный момент неизвестна. Вопрос о преемнике еще не решен, уточнил источник.

Ранее сообщалось, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил об отставании корпорации от NASA.