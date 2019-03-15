Обнаружена генетическая связь между Россией и Испанией

Ученые восстановили ДНК древних жителей Испании и обнаружили генетическую связь с выходцами из Прикаспийских степей, которые переселились на Иберийский полуостров, заменив местных мужчин. Об этом сообщается в журнале Science.

«Что именно послужило причиной вымирания местных мужчин, пока сказать сложно, но совсем не обязательно, что их убили или изгнали», — рассказали ученые.

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Также выяснилось, что Испания пережила два генетических «вторжения», которые оставили след в ДНК современных жителей Испании. «Вторжение», произошедшее пять тысяч лет назад, по-разному повлияло на мужчин и женщин. По данным ученых, мужская часть ДНК иберийцев полностью исчезла, в то время как женская была поделена между местными мужчинами и переселенцами.

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