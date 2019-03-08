Bloomberg: Маска могут лишить доступа к секретным данным из-за марихуаны

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Основателя компании SpaceX Илона Маска могут лишить доступа к секретным данным из-за того, что он употреблял марихуану в эфире комедийного шоу. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Пентагоне.

Источники агентства рассказали, что сотрудники Пентагона потребовали от Маска повторно предъявить документы, необходимые для получения доступа к секретным данным. Отмечается, что среди них есть документ, в котором указывается, употреблял ли претендующий на доступ к секретным сведениям наркотики в последние семь лет.

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В агентстве напомнили, что Маск получил доступ к секретным данным, так как SpaceX часто запускает спутники для нужд Пентагона.

В сентябре прошлого года сообщалось, что ВВС США могут лишить Маска секретного доступа.