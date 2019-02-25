В Антарктиде откалывается айсберг размером с два Нью-Йорка

Айсберг размером в два раза больше Нью-Йорка, около 1700 кв. км., отделяется от шельфового ледника Бранта в Антарктиде. Об этом сообщаетcя на сайте NASA.

«Разлом ледника Бранта приведет к образованию айсберга, площадью в два раза превышающего площадь Нью-Йорка. Неизвестно, как его отделение скажется на будущих научных исследованиях и присутствии на леднике людей», — говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что трещины впервые были замечены в октябре 2016 года. Айсберг может стать самым большим за последнее столетие. Не исключено, что его отделение дестабилизирует ледник, поставив под вопрос будущее расположенной на нем научной станции «Халли».

Ближайшее будущее шельфа зависит от того, где сойдутся линии разломов. Если это произойдет южнее участка нестабильности, то весь ледник Бранта станет уязвим к разрушению.