В России разрабатывают космическую яхту для туристов

Генеральный конструктор НПО «Авиационно-космические технологии» Александр Бегак заявил, что ряд частных российских компаний при поддержке рабочих групп AeroNet и SpaceNet Национальной технологической инициативы (НТИ) ведет разработку космических яхт для туристов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, разработка суборбитального беспилотного космического корабля «Космическая яхта Селена» началась два года назад. Он отметил, что согласно задумке этот аппарат сможет взлетать как обычный самолет.

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«Мы сейчас рассчитываем оптимальное время нахождения в космосе, комфортную траекторию полета, поскольку опыт показывает, что людям не обязательно надо 10 минут быть в невесомости», — сказал Бегак.

Он добавил, что в кораблях будут находиться пилоты, однако они не будут управлять космическими аппаратами. Бегак также спрогнозировал, что стоимость одного полета будет варьироваться в районе $200-300 тыс.

В конце прошлого года сообщалось, что Virgin Galactic испытала туристический космический корабль.