На нацпроект «Наука» выделят 636 млрд рублей

На финансирование национального проекта «Наука» выделят 636 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы по нацпроектам, опубликованные на сайте правительства.

Отмечается, что внебюджетные источники направят более 231 млрд рублей.

Кроме того, на проект по развитию научной и научно-производственной кооперации, входящий в нацпроект, выделят 215 млрд рублей, а на федеральный проект по развитию передовой инфраструктуры для проведения исследований в стране — 350 млрд рублей. Также объем финансирования федерального проекта по развитию кадрового потенциала в сфере исследований выделят 70,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ускорить финансирование цифровизации.