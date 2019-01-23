«Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году»: Медведев жестко раскритиковал Роскосмос

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев выступил с критической речью в отношении Роскосмоса. Об этом сообщает ТАСС.

Он обвинил корпорацию в «прожектерстве» и недостаточно эффективном использовании инвестиций.

«Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, надо работать, меньше говорить и больше делать», — заявил Медведев.

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Глава правительства призвал активно заниматься коммерциализацией космической отрасли, а также увеличивать присутствие России на международном рынке.

Ранее сообщалось, что в Роскосмосе заявили о готовности создать сверхтяжелую ракету.