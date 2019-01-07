Bloomberg: посадка на Луну может помочь Китаю в исследовании других галактик

Посадка на обратной стороне Луны может ускорить исследование Китаем других галактик, пишет агентство Bloomberg.

Китайский аппарат «Чанъэ-4» 3 января первым сел на обратной стороне Луны.

Агентство отмечает, что этот «подвиг — один гигантский скачок для страны, которая долгое время рассматривалась как второстепенный игрок в космической гонке». Bloomberg пишет, что эксперты по вопросам космоса оценили техническое мастерство китайцев в посадке космического аппарата на Луну.

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Эксперты считают, что после такого Китай может рассчитывать на долгосрочные последствия для космических исследований, несмотря на то, что краткосрочные возможности добычи полезных ископаемых на Луне «могут быть минимальными», говорится в материале.

«Китай думает на десятилетия вперед. США — в масштабах президентского срока», — отметил Клайв Нил из Нотрдамского университета.

Он отметил, что теперь Китай может проверять свои способности на более сложных миссиях. Как отметили другие эксперты, после того, как китайцы оставили аппарат на обратной стороне Луны, им не смогут помешать электромагнитные волны, огибающие поверхность Земли, для изучения дальнего космического пространства.

Ранее сообщалось, что Китай обошел Россию и США по запуску ракет в 2018 году.