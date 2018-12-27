Иностранные спутники вышли на орбиту после пуска с Восточного

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Компания «Главкосмос Пусковые услуги» сообщила, что запущенные ракетой «Союз-2» иностранные космические аппараты были успешно выведены на целевые орбиты, передает РИА «Новости».

«Космические аппараты GRUS, iSAT, UWE-4, Sparrow и восемь космических аппаратов типа Lemur, запускаемые в качестве попутной полезной нагрузки … штатно отделились от разгонного блока «Фрегат» с 07.33 до 07.50 мск. Космические аппараты Lume-1, ZACube-2 и 12 спутников Dove также штатно отделились от «Фрегата» с 09.13 до 09.43 мск», — сообщили сотрудники компании.

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Отмечается, что основной полезной нагрузкой ракеты выступили российские спутники «Капонус-В».

Ранее сообщалось, что запущенные с Восточного спутники «Канопус-В» вывели на орбиту.