Илон Маск оценил российский ракетный двигатель
Глава компании SpaceX Илон Маск в своем твиттере назвал двигатель РД-180 производства российского НПО «Энергомаш» великолепным с точки зрения конструкции.
РД-180 используется на американской ракете-носителе Atlas V.
«Стыдно, что Lockheed Martin и Boeing приходится использовать российский двигатель на Atlas, но его конструкция великолепна», — написал Маск.
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Atlas V — американская двухступенчатая ракета-носитель, первая ступень которой оснащена российским двигателем РД-180.
Ранее сообщалось, что Россия передала США партию из четырех ракетных двигателей РД-180.