Илон Маск оценил российский ракетный двигатель

Глава компании SpaceX Илон Маск в своем твиттере назвал двигатель РД-180 производства российского НПО «Энергомаш» великолепным с точки зрения конструкции.

РД-180 используется на американской ракете-носителе Atlas V.

«Стыдно, что Lockheed Martin и Boeing приходится использовать российский двигатель на Atlas, но его конструкция великолепна», — написал Маск.

Реклама

Atlas V — американская двухступенчатая ракета-носитель, первая ступень которой оснащена российским двигателем РД-180.

Ранее сообщалось, что Россия передала США партию из четырех ракетных двигателей РД-180.