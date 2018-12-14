Пробы с «Союза» передадут следствию

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Пробы с бытового отсека корабля «Союз МС-09», которые были взяты космонавтами, передадут следствию после доставки спускаемого аппарата в Королев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Пробы герметика, мазки с бытового отсека корабля «Союз МС-09» и пластины микрометеоритной защиты будут переданы компетентным органам на следующий день после приземления, когда спускаемую капсулу с уликами доставят в подмосковный Королев — на завод-изготовитель — Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия», — пояснил источник.

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Как отмечается, после выхода космонавтов корабль будет опечатан и доставлен самолетом в Москву.

«Улики будут переданы следствию под роспись», — подчеркнул источник.

Ранее источник рассказал об итогах поисков дыры в «Союзе».