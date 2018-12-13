Роскосмос оценил стоимость создания сверхтяжелой ракеты с облетом Луны

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Источники в Роскосмосе заявили, что создание российской сверхтяжелой ракеты и осуществление беспилотного облета Луны оценивается в 1,5 трлн руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Речь о программе на 2020-2030 годы с прописанными суммами», — отметил источник.

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Также он рассказал, что госкорпорация рассматривает разные варианты сверхтяжелого носителя.

Ранее источник рассказал о бюро для разработки сверхтяжелой ракеты в Роскосмосе.