С Байконура стартовал «Союз»

С Байконура стартовал корабль «Союз». Это первый пилотируемый запуск после аварии.

На борту находятся астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак (Канада), космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко (Россия) и астронавт НАСА Энн МакКлейн (США). Планируемая продолжительность полета составит 194 дня.

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Авария стартовавшей к МКС ракеты «Союз» произошла 11 октября. Авария произошла по причине брака при сборке на космодроме, выяснила аварийная комиссия. При монтаже боковых блоков, так называемых «морковок», кто-то повредил датчик, управляющий отстрелом одного из блоков.

За полетом «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.