Стали известны сроки открытия российской базы на Луне
Россия намерена развернуть на Луне полномасштабную базу между 2036 и 2040 годами, передает РИА «Новости».
Об этом говорится в проекте решения совместного заседания Роскосмоса и совета РАН по космосу.
По данным агентства, в документе указано, что начало работы полномасштабной лунной базы назначено на «2036-2040 гг».
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Как отмечается, в тексте не уточняется, что будет подразумевать под собой полноценная лунная база.
Ранее сообщалось, что Россия решила начать стройку на Луне.