Выращенная биологами плацента прошла тест на беременность

Биологи из Кембриджского университета смогли вырастить мини-плаценту. Она оказалась настолько близка к настоящей, что тест на беременность показал положительный результат. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

В отличие от других органов человека, плацента появляется лишь при оплодотворении яйцеклетки в половозрелом женском организме, развиваясь вместе с плодом. Основные функции плаценты (например, прикрепление к стенке матки или обеспечение плода кислородом и питательными веществами) обеспечивают клетки трофобласты. Именно они и легли в основу искусственно выращенной плаценты.

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Ученые использовали клетки плаценты, взятые у женщин в первом триместре беременности. Они разместили их на специальных «каркасах» и через 10-14 дней получили полноценную плацентарную ткань. Мини-плаценты оказались удивительно жизнеспособными — спустя год после начала эксперимента они все еще обладали всеми характерными для плаценты свойствами и продолжали расти. Более того, гормональный тест плацент на беременность оказался положительным — они вырабатывают хорионический гонадотропин человека, основной маркер беременности.

Исследователи планируют использовать мини-плаценты для того, чтобы лучше изучить их защитные свойства — как плацента не дает проникнуть в организм плода одним инфекциям и как пропускает другие, какие лекарства способны проходить через нее. Это позволит более эффективно лечить беременных женщин, не рискуя здоровьем будущего ребенка.