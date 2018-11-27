На стартовом столе космодрома Восточный нашли критический дефект

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На стартовом сооружении ракеты «Союз-2» космодрома Восточный были обнаружены критические нарушения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на договор подряда, размещенный на сайте госзакупок.

Отмечается, что были обнаружены протечки через отверстия крепления опалубки и через швы бетонирования.

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«Деформационный шов фундаментной плит блоков А Б на отм. -16.000 выполнен не по проект 860/1 С-1-СП2.1 (изм.2)», — говорится в документе.

Уточняется, что этот дефект является критическим. Кроме того, для соединения арматуры использовалась сварка вместо муфты, в резервуарах-накопителях дождевых вод также выявлены нарушения. При этом акт освидетельствования был представлен до получения результатов испытаний.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура насчитала 140 уголовных дел по нарушениям на Восточном.