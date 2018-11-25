Кудрин назвал Роскосмос рекордсменом по нарушениям
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что госкорпорация Роскосмос является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений, передает ТАСС. Об этом он сказал в интервью программе «Действующие лица» на телеканале «Россия 1».
По его словам, большие проблемы с Роскосмосом связаны с нерациональными тратами, всевозможными нарушениями дисциплины, процедуры закупок, завышением цен.
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«Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено — то есть, по сути, своровано — и сейчас идут расследования», — сказал Кудрин.
Он добавил, что очень много средств было «омертвлено» из-за недостроенных или простаивающих объектах, где средства на счетах не используются месяцами.
Ранее Кудрин дал прогноз по курсу рубля в 2019 году.