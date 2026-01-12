«Хватит войн»: Трампа призвали не нападать на Иран

Президенту США Дональду Трампу стоит отказаться от планов по нанесению ударов по Ирану, поскольку риски слишком велики. Об этом в соцсети X написал бизнесмен и экс-глава крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Президент Трамп, откажитесь от нападения на Иран. Риски слишком велики», — заявил Дотком.

Он считает, что в случае американской атаки Иран нанесет ответный удар по базам США, а также Израилю. Затем израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, «этот безумный военный преступник», по мнению Доткома, может применить ядерное оружие против Ирана.

«Если это произойдет, ответственность ляжет на вас. Будьте президентом мира, которым вас избрали. Хватит войн», — заключил бизнесмен.

11 января телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным этого СМИ, в последние дни хозяина Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без военного вмешательства. В основе некоторых из них лежало использование силовых структур Тегерана для подавления протестов.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

Ранее Трамп пригрозил Ирану невиданными ударами.