Названы 5 самых быстрых седанов

Портал TopSpeed составил рейтинг, в который вошли 10 самых быстрых седанов.

Возглавил список Tesla Model S Plaid 2026 модельного года. Он может разогнаться от 0 до 97 км/час за 1,99 секунды. Второе место занимает Mercedes-AMG S 63 E Performance 2026 модельного года. Разгон до 97 км/час занимает 3 секунды. Замыкает «тройку» лидеров Mercedes-AMG EQE Sedan 2026 модельного года с показателем 3,2 секунды.

В топ-10 самых быстрых седанов также вошли Audi S e-Tron GT (3,3 с.), Mercedes-AMG C63 S E Performance (3,3 с.), Cadillac CT5-V Blackwing (3,4 с.), BMW M5 (3,4 с.), BMW M3 Competition xDrive (3,4 с.), Porsche Taycan 4S (3,5 с.) и Audi RS3 (3.6 с.).

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

