Ракета Vega со спутником на борту стартовала с космодрома Куру

Ракета-носитель Vega со спутником Mohammed VI на борту стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что старт прошел успешно.

Спутник Mohammed VI -В будет использоваться для картографических работ, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, профилактики и управления стихийными бедствиями, слежения за изменениями окружающей среды и наблюдения за границами и береговой зоной.

Ранее ракета-носитель Delta II со спутником ICESat-2 для изучения полярных льдов стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии.