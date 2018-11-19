Рогозин извинился за кадры опытов над таксой

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о самочувствии таксы Николоса, на которой в его присутствии испытывали систему жидкостного дыхания, а также попросил прощения за то, что кадры опыта были обнародованы, передает РИА «Новости».

По его словам, Николос после демонстрации эксперимента остался жив, регулярно получает корм и не думает о плохом.

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«Собака жива, Николас жив — дай бог всем жить, как Николас живет — кормят регулярно, ни о чем плохом не думает», — сказал Рогозин.

В начале декабря в ходе презентации новейших российских разработок провели демонстрацию на таксе: собаку вниз головой поместили в резервуар с жидкостью, не содержащей азота, через несколько минут животное начало дышать.

Эксперимент вызвал широкий общественный резонанс, некоторые сочли жестоким испытание на собаке и подвергли Рогозина критике. Позднее он заявил, что забрал таксу себе.

Ранее Рогозин рассказал об отношении супруги к его собакам.