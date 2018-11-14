ЦРУ пыталось применять против террористов «сыворотку правды»

ЦРУ разрабатывало возможность применения «сыворотки правды» против террористов после терактов 11 сентября 2001 года, сообщает Associated Press.

Доклад, в котором говорится о соответствующих разработках, опубликовал Американский союз защиты гражданских свобод.

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В докладе говорится, что ЦРУ проводило масштабные эксперименты, чтобы найти подходящее средство, под воздействием которого террористы легче раскрывали бы информацию.

Уточняется, что в управлении пришли к выводу, что наиболее подходящее действие оказывает препарат мидазолам, который помимо основного эффекта вызывает также легкую амнезию, что ведомство сочло желаемым дополнением.

Для применения препарата необходимо было получить разрешение министерства юстиции США, однако оно не было запрошено, и в 2003 году исследования прекратились.