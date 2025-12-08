Представители Евросоюза согласились освободить Польшу в 2026 году от выполнения обязательств по приему мигрантов из других стран в рамках «механизма солидарности». Об этом сообщил глава польского министерств внутернних дел (МВД) Марчин Кервиньский по итогам заседания министров юстиции объединения, прямую трансляцию вел TVP Info.

«Польша освобождена от выполнения любых механизмов релокации, а также от любых связанных с этим трат», — заявил он.

По мнению министра, высока вероятность, что Варшава сможет пользоваться таким исключением и в последующие годы. Политик отметил, что вопрос вызвал недовольство стран сообщества с юга Европы.

Кервиньский добавил, что ЕС в 2026 году планирует «релоцировать» около 21 тыс. мигрантов.

До этого российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша чрезмерно увлеклась приемом украинских беженцев, в результате чего столкнулась с «лихими 90-ми», которых поляки избежали.

Он напомнил, что эти лихие годы были общими для России и Украины. Однако на Украине они так и не закончились, что подтверждает громкий коррупционный скандал с участием высокопоставленных лиц. Пушков считает, что Польша, желая нанести удар России, не задумывалась об этом, когда «рванулась» поддержать Украину.

В октябре радиостанция RMF FM сообщила, что ЕС намерен освободить Польшу от выполнения обязательств по приему мигрантов из других стран сообщества согласно миграционному пакту от мая 2024 года.

Ранее нацбанк Польши раскрыл разницу в зарплатах украинцев и поляков.