На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз освободил Польшу от приема мигрантов

МВД Польши: в Евросоюзе согласились освободить страну от приема мигрантов
true
true
true
close
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Представители Евросоюза согласились освободить Польшу в 2026 году от выполнения обязательств по приему мигрантов из других стран в рамках «механизма солидарности». Об этом сообщил глава польского министерств внутернних дел (МВД) Марчин Кервиньский по итогам заседания министров юстиции объединения, прямую трансляцию вел TVP Info.

«Польша освобождена от выполнения любых механизмов релокации, а также от любых связанных с этим трат», — заявил он.

По мнению министра, высока вероятность, что Варшава сможет пользоваться таким исключением и в последующие годы. Политик отметил, что вопрос вызвал недовольство стран сообщества с юга Европы.

Кервиньский добавил, что ЕС в 2026 году планирует «релоцировать» около 21 тыс. мигрантов.

До этого российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша чрезмерно увлеклась приемом украинских беженцев, в результате чего столкнулась с «лихими 90-ми», которых поляки избежали.

Он напомнил, что эти лихие годы были общими для России и Украины. Однако на Украине они так и не закончились, что подтверждает громкий коррупционный скандал с участием высокопоставленных лиц. Пушков считает, что Польша, желая нанести удар России, не задумывалась об этом, когда «рванулась» поддержать Украину.

В октябре радиостанция RMF FM сообщила, что ЕС намерен освободить Польшу от выполнения обязательств по приему мигрантов из других стран сообщества согласно миграционному пакту от мая 2024 года.

Ранее нацбанк Польши раскрыл разницу в зарплатах украинцев и поляков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами