На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В НХЛ опровергли возможность участия клуба НХЛ в товарищеском матче в России

Глава НХЛ Дэйли: не думаю, что какая-либо команда НХЛ будет играть в России
true
true
true
close
Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что проведение товарищеского матча с участием клуба НХЛ в России невозможно, передает «Чемпионат».

«Учитывая нынешнюю политическую обстановку в мире, я не думаю, что какая-либо команда НХЛ будет играть в России», — заявил Дэйли.

4 декабря президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что организация рассматривает возможность пригласить клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» для участия в Кубке Первого канала.

В последний раз клуб НХЛ приезжал в Россию осенью 2010 года, когда «Каролина Харрикейнз» провела выставочный матч в Санкт-Петербурге против местного СКА.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее Овечкин вошел в топ-10 трендовых спортсменов в Google.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами