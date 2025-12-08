Олимпийский чемпион назвал фаворита боксерского поединка между Пулевым и Гассиевым

Двукратный олимпийский чемпион по боксу заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что считает россиянина Мурата Гассиева фаворитом поединка за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) против болгарина Кубрата Пулева

«Мне кажется, у Гассиева есть преимущество из-за того, что он более молодой спортсмен, но у него был достаточно большой простой, давно не было у него конкурентных боев. Непонятно, как Гассиев будет чувствовать себя в поединке со спортсменом, который составляет ему реальную конкуренцию. Есть много нюансов, но, учитывая все тонкости у Мурата есть небольшое преимущество. Думаю, он будет являться фаворитом», — сказал Тищенко.

Гассиев — среди профессионалов бывший чемпион по версии WBA Inter-Continental (2023), бывший чемпион Евразии по версии EBP (2022—2023), бывший чемпион Азии по версии WBA Asia (2021—2023) в тяжелом весе, бывший объединенный чемпион мира по версиям WBA (2018) и IBF (2016—2018) в первом тяжелом весе. Сейчас Гассиев выступает в категориях первого тяжелого и тяжелого веса.

Бой состоится в Дубае 12 декабря.

Ранее Гассиев победил американца на турнире в США.