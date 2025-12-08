На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бобр повалил дерево на дорогу перед машиной и спровоцировал ДТП

Бобр устроил ДТП в Австрии, повалив дерево на дорогу
true
true
true
close
St. Johann in Tirol Fire Department

В Австрии бобр спровоцировал аварию, повалив дерево на дорогу. Об этом сообщает газета Krone.

Инцидент произошел вечером 7 декабря на трассе B164 в Санкт-Йоханне. Внезапно дерево упало прямо на дорогу, и водитель легковушки, не успев затормозить, врезался в ветви.

Водитель и пассажир не пострадали, однако автомобиль получила повреждения. Место происшествия оцепили, чтобы пожарные могли убрать дерево с дороги. По словам спасателей, все указывает на то, что виновником аварии был бобр.

«Ствол дерева был явно обглодан», — заметил пожарный.

До этого в Малайзии 110-килограммовый железный прут пронзил пассажира автомобиля. Тяжелый металлический вал пробил лобовое стекло автомобиля с левой стороны и попал в лицо 63-летнего мужчины. Пострадавший получил тяжелые травмы головы, выжить ему не удалось. Кроме мужчины, сидевшего на переднем пассажирском кресле, вал никого не задел.

Ранее в Оренбурге 19-летней девушке ампутировали ногу после падения дерева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами