Бобр повалил дерево на дорогу перед машиной и спровоцировал ДТП

В Австрии бобр спровоцировал аварию, повалив дерево на дорогу. Об этом сообщает газета Krone.

Инцидент произошел вечером 7 декабря на трассе B164 в Санкт-Йоханне. Внезапно дерево упало прямо на дорогу, и водитель легковушки, не успев затормозить, врезался в ветви.

Водитель и пассажир не пострадали, однако автомобиль получила повреждения. Место происшествия оцепили, чтобы пожарные могли убрать дерево с дороги. По словам спасателей, все указывает на то, что виновником аварии был бобр.

«Ствол дерева был явно обглодан», — заметил пожарный.

До этого в Малайзии 110-килограммовый железный прут пронзил пассажира автомобиля. Тяжелый металлический вал пробил лобовое стекло автомобиля с левой стороны и попал в лицо 63-летнего мужчины. Пострадавший получил тяжелые травмы головы, выжить ему не удалось. Кроме мужчины, сидевшего на переднем пассажирском кресле, вал никого не задел.

Ранее в Оренбурге 19-летней девушке ампутировали ногу после падения дерева.