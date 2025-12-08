Аэропорты Владикавказа и Магаса возобновили работу

Росавиация: в аэропортах Владикавказа и Магаса сняты ограничения на полеты

В аэропортах Владикавказа и Магаса сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Ограничения в авиагаванях вводили в около 14:53 мск. В настоящее время они продолжают действовать в аэропорту Грозного.

Несколькими часами ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Астрахани. По словам Кореняко эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

