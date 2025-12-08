На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нардеп Скороход заявила, что видео с ней сфабриковали

Депутат Рады Скороход после допроса в НАБУ заявила, что видео с ней смонтировано
true
true
true
close
Hennadii Minchenkoukrinform/Global Look Press

Депутат Верховной рады Анна Скороход после допроса в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявила, что видео против нее сфабриковано. Об этом сообщает украинский «5 канал».

«Это не цельный кусок видео, это вранье. Нет начала, вырезано в тексте и нет конца. Если бы они показали полное видео, я бы тут не стояла», — сказала она журналистам.

При этом она отказалась озвучить свою версию событий, опасаясь последствий за разглашение.

8 декабря сообщалось, что Скороход, которой на прошлой неделе антикоррупционные ведомства Украины предъявили обвинение по статье о взяточничестве, пришла на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Скороход было предъявлено обвинение в том, что она организовала деятельность группировки, которая требовала взятку в $250 тыс. от предпринимателя, обещая решить вопрос с помощью санкций СНБО к конкурирующей компании.

Ранее Захарова назвала Украину центром международной коррупции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами