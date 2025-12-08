Нардеп Скороход заявила, что видео с ней сфабриковали

Депутат Рады Скороход после допроса в НАБУ заявила, что видео с ней смонтировано

Депутат Верховной рады Анна Скороход после допроса в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявила, что видео против нее сфабриковано. Об этом сообщает украинский «5 канал».

«Это не цельный кусок видео, это вранье. Нет начала, вырезано в тексте и нет конца. Если бы они показали полное видео, я бы тут не стояла», — сказала она журналистам.

При этом она отказалась озвучить свою версию событий, опасаясь последствий за разглашение.

8 декабря сообщалось, что Скороход, которой на прошлой неделе антикоррупционные ведомства Украины предъявили обвинение по статье о взяточничестве, пришла на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Скороход было предъявлено обвинение в том, что она организовала деятельность группировки, которая требовала взятку в $250 тыс. от предпринимателя, обещая решить вопрос с помощью санкций СНБО к конкурирующей компании.

Ранее Захарова назвала Украину центром международной коррупции.