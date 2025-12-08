На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На рейсе Шанхай – Москва произошло массовое отравление

SHOT: на рейсе Шанхай – Москва произошло массовое отравление после обеда
true
true
true
close
Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

На рейсе ШанхайМосква произошло массовое отравление. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, пассажиры самолета почувствовали себя плохо после обеда на борту. Очередь в туалет не заканчивалась во время всего 10-тичасового полета. Пострадавшие летели рейсом China Eastern в Москву. Известно, что бортовое питание было выдано примерно через полтора часа после взлета. В качестве основного блюда бортпроводники предлагали сосиски и рис с соусом. По словам пассажиров, причиной отравления стал именно китайский рис.

У ряда российских туристов во время авиаперелета резко ухудшилось самочувствие спустя несколько часов после приема пищи. До окончания рейса оставалось около шести часов. Пассажиры жаловались на симптомы острой кишечной инфекции — тошноту, рвоту и диарею. Некоторых из них, состояние которых вызывало особые опасения, перевели в салон первого класса. По словам пострадавших, часть пассажиров до сих пор испытывает недомогание и проходит восстановление уже дома, у некоторых сохраняется повышенная температура.

20 ноября Telegram-канал Mash сообщал, что трое российских моряков отравились на танкере в Стамбуле. По информации журналистов, инцидент произошел на сухогрузе Swanlake, который ходит под флагом Панамы. Предварительная причина отравления — утечка паров топлива в машинном отделении.

Ранее врач назвал симптомы синдрома раздраженного кишечника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами