На рейсе Шанхай – Москва произошло массовое отравление. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, пассажиры самолета почувствовали себя плохо после обеда на борту. Очередь в туалет не заканчивалась во время всего 10-тичасового полета. Пострадавшие летели рейсом China Eastern в Москву. Известно, что бортовое питание было выдано примерно через полтора часа после взлета. В качестве основного блюда бортпроводники предлагали сосиски и рис с соусом. По словам пассажиров, причиной отравления стал именно китайский рис.

У ряда российских туристов во время авиаперелета резко ухудшилось самочувствие спустя несколько часов после приема пищи. До окончания рейса оставалось около шести часов. Пассажиры жаловались на симптомы острой кишечной инфекции — тошноту, рвоту и диарею. Некоторых из них, состояние которых вызывало особые опасения, перевели в салон первого класса. По словам пострадавших, часть пассажиров до сих пор испытывает недомогание и проходит восстановление уже дома, у некоторых сохраняется повышенная температура.

20 ноября Telegram-канал Mash сообщал, что трое российских моряков отравились на танкере в Стамбуле. По информации журналистов, инцидент произошел на сухогрузе Swanlake, который ходит под флагом Панамы. Предварительная причина отравления — утечка паров топлива в машинном отделении.

