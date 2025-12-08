На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
К Новому году в России резко подскочил спрос на один вид товаров

SHOT: россияне начали массово скупать товары для хоббихорсинга перед Новым годом
Ala Skazava/Shutterstock/FOTODOM

В России в преддверии года Лошади резко вырос спрос покупателей на товары для хоббихорсинга. Продажи голов коней на деревянной палке подскочили на 142%, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Кроме того, россияне начали массово скупать специальные шампуни для блеска и роскошной гривы своих игрушечных скакунов. Продажи этого вида товара выросли на 381% по сравнению с прошлым месяцем. Также активно продаются загоны для жеребцов и барьеры (видимо, для скачек в новогоднюю ночь). В топе оказались и паспорта для лошадей.

По данным SHOT, сейчас коня на палке может купить за 1600-6000 рублей. Некоторые эксперты считают, что хоббихорсеры могут снова ворваться в тренды из-за символа нового года — Красной Огненной лошади.

Хоббихорсинг — это особый вид физической активности, который представляет собой имитацию верховой езды на игрушечной лошади. Как появился хоббихорсинг, что нужно для начала занятий и в чем секрет его популярности — в материале «Газеты.Ru».

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что в преддверии Нового года в России наблюдается повышенный интерес к конине в качестве угощения на праздничном столе. Российские фермеры также подтверждают увеличение популярности конских деликатесов, отмечая рост продаж не только тушенки, но и вяленой конины, а также колбас с добавлением конины, сала и специй.

Спрос на конину может быть частично обусловлен поверьями о том, что присутствие этого мяса на новогоднем столе поможет «умилостивить» символ года и привлечь удачу.

Ранее стало известно, какой из новогодних салатов станет самым дорогим для россиян.

