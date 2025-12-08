Найден способ быстро избавиться от симптомов тяжелой депрессии без побочных эффектов

Обычный анестетик — закись азота, широко известная как «веселящий газ», — может оказаться эффективным средством быстрой помощи пациентам с тяжелой депрессией. К такому выводу пришла международная группа исследователей. Работа опубликована в журнале eBioMedicine.

По данным ВОЗ, депрессией страдают сотни миллионов человек по всему миру, а экономический ущерб от нарушения психического здоровья оценивается в сотни миллиардов евро ежегодно. При этом стандартные антидепрессанты помогают далеко не всем: почти у половины пациентов препараты, влияющие на уровень серотонина и норадреналина, не дают заметного эффекта и начинают работать лишь спустя несколько недель.

Некоторые перспективы открылись после того, как внимание ученых переключилось на глутаматергическую систему — один из ключевых механизмов возбуждающей передачи сигналов в мозге. Известно, что блокирование NMDA-рецепторов способно быстро улучшать настроение, и именно по этому принципу действует кетамин. Однако его применение ограничено выраженными побочными эффектами.

Закись азота также взаимодействует с NMDA-рецепторами, но значительно мягче. Чтобы оценить ее потенциал, команда под руководством Кирапприта Гилл и профессора Стивена Марвахи провела масштабный обзор всех доступных клинических исследований.

Анализ семи рандомизированных клинических испытаний, в которых участвовали почти 250 человек с тяжелой и лекарственно устойчивой депрессией, показал: существенное облегчение симптомов наступало уже через два часа после ингаляции газа и сохранялось в течение суток. Такая скорость действия несравнима с обычными антидепрессантами, которые требуют недель для накопления эффекта.

Однако одноразовое применение давало лишь временный результат: улучшение исчезало примерно через неделю. Повторные сеансы, по словам авторов, обеспечивали более устойчивое снижение симптомов.

При этом все нежелательные явления были кратковременными и не требовали медицинского вмешательства. Серьезных осложнений зафиксировано не было.

«Наш анализ показывает, что закись азота может стать частью нового поколения быстрых антидепрессантов», — отметила соавтор работы Кирапприт Гилл.— «Для пациентов, которые годами не получают облегчения от стандартной терапии, это может оказаться жизненно важной альтернативой».

Ученые предупредили, что длительное применение закиси азота требует строгого контроля: известно, что ее злоупотребление может приводить к дефициту витамина B12 и неврологическим нарушениям.

