Источник назвал дату запуска «Союза» с космодрома Восточный

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный запланирован 25 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, «Союз» должен вывести на орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №5 и «Канопус-В» №6.

Реклама

Как отмечается, в настоящее время специалисты приступают к работам на космодроме Восточный по подготовке запуска.

Ранее сообщалось, что в Роскосмосе назвали дату следующего пуска с Восточного.