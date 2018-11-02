LA Times: неудачный запуск «Союза» может помочь партнерству России и США в космосе

Партнерство США и России в космической отрасли переживало периоды взлета и падения, однако недавний неудачный запуск ракеты «Союз» может в конечном итоге помочь российско-американскому сотрудничеству, пишет Los Angeles Times.

Причиной аварии ракеты «Союз» 11 октября, на борту которого находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, стала нештатная работа датчика разделения первой и второй ступеней, рассказали в «Роскосмосе».

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На протяжении более 20 лет отношения американского космического агентства NASA с «Роскосмосом» развивались по модели примирения Вашингтона и Москвы после окончания холодной войны. В 2011 году связи стали глубже. Тогда США остались без флота космических кораблей, который был способен доставлять астронавтов на международную космическую станцию (МКС). И российская ракета «Союз» стала единственным для американцев средством достижения «космического форпоста», отмечает издание.

Союз двух космических организаций успешно пережил атмосферу недоверия, которая в настоящее время пронизывает российско-американские отношения, пишет газета. В сфере двусторонних отношений США и России только космическим исследованиям удалось остаться выше раздора, говорится в материале.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что глава NASA Джим Брайденстайн добился временного приостановления санкций в отношении главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина для его дальнейшего официального визита в США, где они бы смогли провести встречу. На данный момент эта информация официально не подтверждалась. Как пишет газета, независимо от обстоятельств визита Рогозина в США, это «сильный и необычный жест», учитывая, что Брайденстайн только один раз разговаривал со своим российским коллегой по телефону — перед встречей на Байконуре, где состоялся неудачный запуск «Союза».