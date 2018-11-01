Парализованный мужчина смог ходить благодаря импланту в позвоночнике

Парализованный мужчина снова смог ходить благодаря импланту, установленному в позвоночник. О его излечении разработчики импланта из Швейцарской высшей технической школы Цюриха рассказали в журнале Nature.

30-летний Дэвид Эмзи получил травму спины во время занятий спортом и, по словам врачей, у него не было шансов снова ходить. Исследователи разработали электронный имплант, который имплантировался в поврежденную область позвоночника и восстанавливал сообщение между частями спинного мозга. Такая методика была названа эпидуральной электрической стимуляцией.

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Кроме Эмзи в эксперименте приняли участие еще двое парализованных человек. Все они уже спустя неделю после установки импланта сделали свои первые шаги с помощью специальных ходунков, а через пять месяцев смогли ходить почти без поддержки. Более того, эффект терапии сохранялся даже после выключения импланта.

Технология пока находится на начальном этапе развития, предупреждают ее создатели, и неизвестно, какому количеству парализованных она подойдет. Тем не менее, они называют результаты поразительными и нацелены на дальнейшую работу.