Врачи: между родами и новой беременностью должен пройти минимум год

Как минимум год необходимо выждать между родами и новой беременностью, чтобы снизить риски для матери и ребенка, выяснили специалисты из Университета Британской Колумбии и Гарвардской школы общественного здоровья. Данные были опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

Исследователи изучили связь между рисками для матери и ребенка и временем, прошедшим с момента родов до следующей беременности на примере почти 150 тыс. беременностей. Оказалось, что для женщин старше 35 лет в случае, если до следующей беременности прошло около полугода, риск смерти в родах составлял 1,2%. У тех же, кто выждал 18 месяцев и более, риск составлял лишь 0,5%.

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Для более молодых женщин (20-34 года) риск смерти не возрастал, однако в этой группе был наиболее высок риск преждевременных родов, если промежуток между родами и беременностью составлял полгода — 8,5%. Если женщины ждали 18 месяцев, риск снижался до 3,7%. Среди женщин старше 35 лет эти показатели составили 6% и 3,4% соответственно.

Хотя конкретные причины такой разницы в этом исследовании не изучались, авторы отмечают, что в случае с быстро наступившей новой беременностью она часто оказывается незапланированной. Организм еще не успел восстановиться от прошлой беременности, а женщина с маленьким ребенком на руках зачастую не заботится о своем здоровье должным образом. Исследователи рекомендуют как можно тщательнее предохраняться во время секса после появления ребенка.