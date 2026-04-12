Путин оценил космический потенциал России

Президент России Владимир Путин заявил, что космический потенциал России все активнее работает на экономику страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, космический потенциал страны все активнее влияет не только на экономику, но и на качество жизни людей, на безопасность и суверенитет России.

Также Путин заявил, что советский космонавт Юрий Гагарин осуществил мечту человечества, впервые полетев в космос.

До этого первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров рассказал, что Россия планирует в ближайшие годы существенно улучшить позиции и обеспечить новое качество спутниковой связи, интернета, навигации и мониторинга Земли.

12 апреля в России празднуют День космонавтики. В этот день в 1961 году летчик-космонавт Юрий Гагарин совершил первый в мире пилотируемый полет в космическое пространство на корабле «Восток» и вернулся на Землю. Это событие стало мировой сенсацией и до сих пор вызывает радость и гордость у миллионов россиян.

