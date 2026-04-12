В Финляндии разгорелся скандал из-за поездок детей в крымский лагерь «Артек»

Мэр Хельсинки Сазонов назвал отвратительной отправку финских детей в «Артек»
Макс Ветров/РИА Новости

Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов выразил недовольство отправкой финских детей в лагерь «Артек», который находится в Крыму. Об этом сообщает Yle.

По данным газеты, поездки организовывала финская компания Sun Ray, которая получала субсидии от городской администрации. Общий объем выплат превысил €45 тысяч. Отмечается, что компания сотрудничает с «Артеком» с 2025 года, несмотря на подсанкционный статус лагеря.

Сазонов назвал отправку финских детей в лагеря Крыма «отвратительным» фактом.

«Очевидно, что такие организации или подобные виды деятельности не должны получать ни евро государственной поддержки», — заявил он.

Мэр поручил пересмотреть правила предоставления субсидий и призвал власти страны усилить контроль за деятельностью компаний, подобных Sun Ray.

Сазонов родился в столице Финляндии в 1993 году. Его родители переехали в страну из Санкт-Петербурга в начале 90-х годов. В 2017 году он был избран в городской совет Хельсинки, с 2021 года занимал должность заместителя мэра по социальным вопросам и здравоохранению, а в 2025 году стал мэром столицы.

В этом месяце сообщалось, что в граничащих с Россией регионах Финляндии с апреля прошлого года обанкротились порядка 315 компаний, большинство из которых работали в гостинично-ресторанном бизнесе и сфере строительства.

Ранее президент Финляндии испугался «удара» России по Лондону и Хельсинки.

 
