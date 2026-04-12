В МИД России рассказали о возможном сценарии после выборов в Венгрии

Посол Мирошник: в Венгрии после выборов могут начаться протесты и столкновения

Брюссель, скорее всего, серьезным образом пытался повлиять на парламентские выборы в Венгрии, поэтому после завершения голосования и обнародования результатов сохраняются риски развития протестных акций. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Сама организация выборов и ставки на этих выборах делались под очень большим давлением, в первую очередь чиновников Евросоюза и внешних игроков. Вопрос о вмешательстве во внутренние дела самой Венгрии в ходе подготовки и проведения выборов вызывает саркастическую улыбку, потому что попыток влиять на венгерские выборы или исход венгерских выборов было огромное количество. Я думаю, даже далеко не все зафиксированы. Сейчас выборы прошли, явка колоссальная. Ставки по итогам этих выборов очень высоки. Риски того, что результаты выборов могут быть не приняты, и это развернется все в какие-то протестные акции или столкновения, тоже сохраняются», — подчеркнул он.

Мирошник обратил внимание на важность выборов как для самой Венгрии, так и для Европы, поскольку в рамках электрального процесса речь идет о суверенитете Будапешта.

«Вопрос стоит ни много ни мало, сохранит ли Венгрия приоритеты национальных интересов, собственных национальных интересов или под давлением Брюсселя, транснациональных корпораций ее поломают», — подытожил дипломат.

В Венгрии завершились парламентские выборы, начался подсчет голосов. За полчаса до закрытия избирательных участков явка составила 77,8%. Основная борьба идет между партией «Фидес» действующего премьер-министра Виктора Орбана и оппозиционной «Тисы», которую возглавляет Петер Мадьяр. По информации венгерских СМИ, в ходе выборов были зафиксированы «серьезные случаи фальсификации», а также угроза расправой. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее ставки, что премьер Венгрии Орбан останется на посту, упали до 18%.