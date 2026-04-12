Оппозиция Венгрии предварительно побеждает партию Орбана после обработки 37% голосов

Национальное избирательное бюро Венгрии обработало 37,04% голосов на выборах в парламент страны. Об этом сообщается на сайте организации.

По предварительным результатам оппозиционная партия «Тиса» получит 132 места в парламенте Венгрии, фракция действующего премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» — только 59 из 199 мест.

Явка на выборах за 30 минут до закрытия участков составила 77,8% граждан, что является рекордным показателем по сравнению с 2022 годом, когда явка составила 67,8%. Всего в этот раз проголосовать пришли 5,8 млн граждан.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. Главным соперником действующего премьер-министра Виктора Орбана и его партии «Фидес» является лидер оппозиционной партии «Уважение и свобода» («Тиса») Петер Мадьяр.

С 7 по 8 апреля в Венгрию с официальным визитом приезжал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил, что Вашингтон считает Орбана одним из немногих настоящих государственных деятелей Европы, которые могут взять на себя роль миротворца.

Ранее Орбан сделал заявление о своей победе на выборах.