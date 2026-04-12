Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Армия

Кадыров рассказал о работе российских операторов БПЛА на Харьковском направлении

Кадыров: группа ВСУ уничтожена на Харьковском направлении
Евгений Биятов/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о ликвидации небольшой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и украинского блиндажа на Харьковском направлении.

По его словам, операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выявили украинских военных и блиндаж в лесном массиве.

«В результате работы все цели успешно уничтожены», — написал Кадыров.

Он добавил, что на данном направлении действуют бойцы стрелкового батальона имени Шейха Мансура министерства обороны России под командованием Муслима Товзаева «Пули».

До этого британская газета The Telegraph писала, что Россия придумала новую тактику борьбы с украинскими беспилотниками, оснащая собственные БПЛА металлическими прутьями, которые уничтожают дроны противника прямо в небе. Журналисты ссылаются на видеоролик, в котором россйский беспилотник-перехватчик «спускается на украинский барражирующий ударный дрон типа «Дартс», пронзает его литиевую батарею двумя металлическими стержнями», после чего тот вспыхивает и падает.

Ранее на Западе заявили о грядущем переломе в СВО из-за БПЛА «Герань».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
