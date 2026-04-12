Кадыров рассказал о работе российских операторов БПЛА на Харьковском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о ликвидации небольшой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и украинского блиндажа на Харьковском направлении.

По его словам, операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выявили украинских военных и блиндаж в лесном массиве.

«В результате работы все цели успешно уничтожены», — написал Кадыров.

Он добавил, что на данном направлении действуют бойцы стрелкового батальона имени Шейха Мансура министерства обороны России под командованием Муслима Товзаева «Пули».

До этого британская газета The Telegraph писала, что Россия придумала новую тактику борьбы с украинскими беспилотниками, оснащая собственные БПЛА металлическими прутьями, которые уничтожают дроны противника прямо в небе. Журналисты ссылаются на видеоролик, в котором россйский беспилотник-перехватчик «спускается на украинский барражирующий ударный дрон типа «Дартс», пронзает его литиевую батарею двумя металлическими стержнями», после чего тот вспыхивает и падает.

Ранее на Западе заявили о грядущем переломе в СВО из-за БПЛА «Герань».