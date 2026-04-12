В мозге обнаружили скрытый «дренажный канал»

iScience: обнаружен механизм, который помогает мозгу избавляться от отходов
Ученые впервые обнаружили у человека ключевой механизм, который помогает мозгу избавляться от отходов. Оказалось, важную роль в этом процессе играет структура, ранее не считавшаяся частью «системы очистки». Работа опубликована в журнале iScience.

Речь идет о лимфатической системе мозга — сети, которая выводит продукты обмена и лишнюю жидкость. Долгое время считалось, что мозг изолирован от остальной лимфатической системы организма, однако за последние годы эта точка зрения изменилась.

С помощью передовых методов МРТ ученые в реальном времени наблюдали движение жидкости в мозге у здоровых людей. Для этого использовались технологии, разработанные при участии NASA — изначально они предназначались для изучения влияния космических полетов на организм.

Эксперимент показал, что жидкость движется вдоль средней менингеальной артерии — структуры, питающей оболочки мозга. Однако характер этого движения оказался необычным: поток был медленным и равномерным, не похожим на кровоток.

«Мы увидели, что жидкость движется не как кровь в артерии — гораздо медленнее, как будто это дренаж. Это указывает на участие этой структуры в системе очистки мозга», — пояснил Ондер Альбайрам.

Дополнительные исследования тканей подтвердили, что вокруг этой артерии находятся клетки, характерные для лимфатических сосудов. Это означает, что наблюдаемый поток действительно связан с лимфатической системой, а не с кровообращением.

Открытие важно для понимания того, как мозг взаимодействует с остальным организмом. Нарушения в работе этой «дренажной» системы могут быть связаны с различными заболеваниями — от травм до нейродегенеративных процессов.

В частности, ученые предполагают, что сбои в удалении отходов могут играть роль в развитии болезни Альцгеймера и других форм деменции.

По словам исследователей, изучение таких процессов у здоровых людей позволяет создать «нормальную модель», с которой можно сравнивать изменения при болезнях.

«Главная проблема нейронауки в том, что мы до сих пор не до конца понимаем, как работает здоровый мозг. Поняв норму, мы сможем раньше выявлять болезни и разрабатывать более эффективные методы лечения», — отметил Альбайрам.

В дальнейшем команда планирует изучить, как эта система работает у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями.

