Россиянам назвали гормон, дефицит которого запускает болезнь Паркинсона

11 апреля отмечался Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона — одним из самых распространенных нейродегенеративных заболеваний. По прогнозам, к 2050 году число пациентов в мире превысит 25 млн человек. Ученые Пермского Политеха рассказали, какую роль в развитии болезни играет дофамин, почему она чаще встречается у мужчин и можно ли снизить риски. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Болезнь Паркинсона — хроническое нарушение работы мозга, при котором страдает контроль движений. У пациентов возникают тремор, скованность, замедленность движений, проблемы с равновесием. Нередко болезнь сопровождается нарушением сна, снижением обоняния, ухудшением памяти и даже деменцией.

Как объясняет профессор ПНИПУ Нина Вишневская, ключевую роль в развитии болезни играет дофамин. Этот нейромедиатор не только связан с ощущением удовольствия, но и регулирует движения.

«Он вырабатывается в черной субстанции мозга и обеспечивает точность и плавность движений. При его дефиците нарушается баланс между возбуждением и торможением, что приводит к тремору и замедленности», — пояснил кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

Причина дефицита — гибель нейронов, вырабатывающих дофамин. Это связано с накоплением патологического белка альфа-синуклеина, который нарушает работу клеток и приводит к их разрушению.

Главная опасность болезни — осложнения. На поздних стадиях пациенты теряют способность самостоятельно передвигаться, страдают от падений, болей, пролежней. Трудности с глотанием могут приводить к пневмонии, а нарушения работы организма — к сепсису.

Чаще всего болезнь развивается после 50–60 лет. При этом мужчины болеют примерно в 1,5 раза чаще женщин. Ученые связывают это с защитным действием эстрогенов, которые замедляют гибель нейронов.

Среди факторов риска — генетическая предрасположенность, воздействие токсинов (например, пестицидов), сосудистые заболевания мозга и длительный прием некоторых препаратов. Ранние симптомы могут появиться за 5–10 лет до выраженных нарушений. Это тремор в покое, неловкость движений, снижение концентрации, проблемы со сном. Часто их ошибочно принимают за возрастные изменения. Диагноз ставится на основе осмотра невролога, так как специфического анализа на болезнь не существует.

Полностью вылечить заболевание нельзя, но можно замедлить его развитие. Основой терапии остаются препараты, восполняющие дефицит дофамина, например леводопа. В тяжелых случаях применяют нейростимуляцию мозга.

Снизить риск развития болезни помогают образ жизни и привычки. Интересно, что кофе также может играть защитную роль: по данным исследований, употребление до трех чашек в день связано с более низким риском болезни Паркинсона.

Эксперты подчеркивают: полностью предотвратить заболевание нельзя, но здоровый образ жизни способен отсрочить его развитие и облегчить течение.

