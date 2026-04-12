Синнер вновь станет первой ракеткой мира

Синнер обыграл Алькараса и стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло
Andrew Couldridge/Reuters

Четырехкратный чемпион турниров «Большого шлема», итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом в финальном матче турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Игроки провели на корте 2 часа 14 минут.

Благодаря этой победе Синнер после обновления рейтинга поднимется на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и станет первой ракеткой мира. Для итальянца этот титул стал третьим подряд: ранее он выиграл два турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами, оформив «Солнечный дубль».

В активе 24-летнего Синнера теперь 4 титула в текущем сезоне. На его счету 27 титулов в одиночном разряде, включая четыре победы на турнирах Большого шлема: дважды на Открытом чемпионате Австралии, по одному разу на US Open и Уимблдоне. В 2024 году он выиграл Итоговый турнир ATP, а в 2023 и 2024 годах побеждал в Кубке Дэвиса в составе сборной Италии.

Ранее Мирра Андреева стала чемпионкой турнира WTA-500 в Линце.

 
