Российский гроссмейстер сыграл седьмую ничью на турнире претендентов-2026

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с индийцем Рамешбабу Прагнанандхой в 12-м раунде турнира претендентов, который проходит на Кипре.

Есипенко ходил белыми фигурами, партия завершилась после 46-го хода. Ранее после 10-го тура Есипенко потерял шансы на первое место.

За два тура до конца турнира лидирует Синдаров с 9 очками — ему достаточно одной ничьей для итоговой победы. Далее идут Гири (7), Каруана (6), затем Накамура, Вэй И и Блюбаум (по 5,5). Прагнанандха имеет 5 очков, Есипенко замыкает таблицу с 4,5 баллами.

14 декабря 2025 года Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) проголосовала за полное и частичное снятие ограничений с российских спортсменов. За возвращение россияне проголосовали 61 делегат, против — 51 голос. 9 января 2026 года появилась информация, что шахматные федерации Великобритании, ФРГ, Норвегии, Эстонии и Украины намерены оспорить решение FIDE полностью снять санкции с российских шахматистов.

Федерации пяти стран не согласны с решением генеральной ассамблеи FIDE от 14 декабря, разрешившим допуск российских шахматистов до всех соревнований под нейтральным флагом.

