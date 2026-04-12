«Украина лежит в руинах»: экс-советник Кучмы назвал единственный вариант спасти страну

Соскин назвал подписание мирного договора единственным вариантом для Украины
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украине необходимо заключить мирное соглашение с Россией из-за ухудшающейся ситуации в стране. Об этом заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Украина лежит в руинах. Поэтому единственный вариант сейчас — это выйти на подписание мирного договора. Больше никакого варианта нет» — сказал он.

По его словам, Украине не хватает средств для продолжения конфликта, Киев лишился поддержки Вашингтона, а украинцы не хотят «продолжать бойню».

31 марта Зеленский заявил, что Россия дала Украине два месяца на вывод украинских войск с территории Донбасса, а иначе условия мирного договора изменятся.

Позднее депутат Государственной думы Алексей Чепа допустил в беседе с журналистами «Газеты.Ru», что изменение переговорных позиций России в случае отказа Украины покинуть территорию Донбасса в течение двух месяцев может включать в себя расширение территориальных требований РФ на Одессу, Николаев и Харьков.

Ранее на Западе спрогнозировали потерю Украиной Донбасса.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

