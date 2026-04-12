Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Политика

Стало известно, что изменится для России, если Орбан проиграет выборы в Венгрии

Аналитик Лукьянов: для РФ ничего кардинально не изменится, если Орбан проиграет
Denes Erdos/AP

Для России «никаких революций не будет», если на выборах в Венгрии победит глава оппозиционной партии «Тиса», главный соперник премьера Виктора Орбана Петер Мадьяр, поскольку Брюссель в любом случае найдет в перспективе возможность обойти вето Венгрии на помощь Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Никаких революций не будет для нас. Собственно, Орбан не то чтобы прямо наш какой-то союзник, играющий принципиально важную роль [для России]. Это человек, по своим причинам занявший резко антиукраинскую и, соответственно, антибрюссельскую позицию. Его упрямство по ряду вопросов, прежде всего по части выделения денег Украине, осложняет жизнь истеблишменту европейскому», — отметил политолог.

По словам Лукьянова, если Орбан останется премьер-министром Венгрии еще на один срок, Евросоюз все равно так или иначе сможет найти возможность для выделения денег Киеву.

«Мы также не знаем, какая будет его линия после [возможного переизбрания]. Возможно, он сочтет более выгодным пойти на какие-то компромиссы с Европой», — не исключил аналитик.

Поэтому, с точки зрения Лукьянова, для России никаких существенных изменений не будет, если на выборах в Венгрии победит Петер Мадьяр.

«По существу сказать, что что-то кардинально изменится? Мне кажется, нет», — подытожил политолог.

В Венгрии завершились парламентские выборы, начался подсчет голосов. За полчаса до закрытия избирательных участков явка составила 77,8%. Основная борьба идет между партией «Фидес» действующего премьер-министра Виктора Орбана и оппозиционной «Тисы», которую возглавляет Петер Мадьяр. По информации венгерских СМИ, в ходе выборов были зафиксированы «серьезные случаи фальсификации», а также угроза расправой. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее ставки, что премьер Венгрии Орбан останется на посту, упали до 18%.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
