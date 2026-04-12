Нетаньяху впервые с начала войны пересек границу Ливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые с начала боевых действий пересек границу Ливана ради посещения территорий, находящихся под контролем израильской Армии обороны (ЦАХАЛ). Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на подтверждение, полученное из офиса главы правительства.

Поездка состоялась сегодня, но подробностей о ней пока крайне мало. Премьера сопровождали министр обороны Исраэль Кац, начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир и глава Северного округа генерал-майор Рафи Мило. Все они провели совещание с командиром Галилейской дивизии бригадным генералом Ювалем Гезом.

Нетаньяху лично встретился с военнослужащим, поблагодарил их и заявил, что благодаря созданной «буферной зоне безопасности» удалось предотвратить угрозу вторжения со стороны Ливана.

«Мы устраняем опасность противотанкового огня, а также боремся с противотанковыми ракетами, но работы еще много. Мы проделали огромную работу, добились больших достижений, но нужно сделать больше — и мы это делаем», — подчеркнул премьер-министр Израиля.

С начала конфликта в Ливане более 1 млн человек вынужденно покинуть свои дома, напоминает CNN. За один только день израильских ударов — в минувший четверг — в стране пострадали более 6 тысяч человек, как минимум 1888 не выжили.

Кац анонсировал уничтожение деревень на юге Ливана и запретил 600 тысячам местных жителей возвращаться в свои дома «до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность северных районов Израиля». По его словам, ЦАХАЛ собирается проводить атаки «по модели Рафаха и Хан-Юниса в Газе» — эти палестинские города подверглись массированным бомбардировкам.

Ультраправый министр финансов Бецалель Смотрич вообще предлагал аннексировать южный Ливан и сделать реку Литани, отделяющую этот приграничный регион от остальной части страны, «новой границей с Ливанским государством».

Ранее Израиль и Ливан договорились о переговорах.