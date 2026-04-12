Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Политика

Нетаньяху впервые с начала войны пересек границу Ливана

Amir Cohen/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые с начала боевых действий пересек границу Ливана ради посещения территорий, находящихся под контролем израильской Армии обороны (ЦАХАЛ). Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на подтверждение, полученное из офиса главы правительства.

Поездка состоялась сегодня, но подробностей о ней пока крайне мало. Премьера сопровождали министр обороны Исраэль Кац, начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир и глава Северного округа генерал-майор Рафи Мило. Все они провели совещание с командиром Галилейской дивизии бригадным генералом Ювалем Гезом.

Нетаньяху лично встретился с военнослужащим, поблагодарил их и заявил, что благодаря созданной «буферной зоне безопасности» удалось предотвратить угрозу вторжения со стороны Ливана.

«Мы устраняем опасность противотанкового огня, а также боремся с противотанковыми ракетами, но работы еще много. Мы проделали огромную работу, добились больших достижений, но нужно сделать больше — и мы это делаем», — подчеркнул премьер-министр Израиля.

С начала конфликта в Ливане более 1 млн человек вынужденно покинуть свои дома, напоминает CNN. За один только день израильских ударов — в минувший четверг — в стране пострадали более 6 тысяч человек, как минимум 1888 не выжили.

Кац анонсировал уничтожение деревень на юге Ливана и запретил 600 тысячам местных жителей возвращаться в свои дома «до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность северных районов Израиля». По его словам, ЦАХАЛ собирается проводить атаки «по модели Рафаха и Хан-Юниса в Газе» — эти палестинские города подверглись массированным бомбардировкам.

Ультраправый министр финансов Бецалель Смотрич вообще предлагал аннексировать южный Ливан и сделать реку Литани, отделяющую этот приграничный регион от остальной части страны, «новой границей с Ливанским государством».

Ранее Израиль и Ливан договорились о переговорах.

 
Теперь вы знаете
Нарушения пасхального перемирия, США грозят блокадой Ормуза, а «лады» массово отзовут. Главное за 12 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!