Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Политика

В Госдуме оценили инициативу Киева продлить перемирие после 12 апреля

Слуцкий: Киев предлагает продлить перемирие для перевооружения ВСУ
Максим Блинов/РИА Новости

Киев не готов к полному прекращению огня и предлагает продлить перемирие для перевооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Политик, ссылаясь на данные Минобороны России, отметил, что к пасхальному утру перемирие было нарушено украинской стороной 1,9 тысячи раз. В частности, ВСУ нанесли удары по Курской и Белгородской областям, пострадали люди, в том числе ребенок.

По словам Слуцкого, на этом фоне инициатива президента Украины Владимира Зеленского о продлении перемирия после 12 апреля является «циничной демагогией» и попыткой скрыть нежелание договариваться о долгосрочном урегулировании.

«Киев реально не готов к полному прекращению огня и, вне сомнений, намерен использовать «режим тишины» для перевооружения ВСУ», — написал депутат.

11 апреля Зеленский предложил продлить пасхальное перемирие. По его словам, прекращение огня на Пасху могло бы стать и началом «реального движения к миру».

Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, началось 11 апреля в 16:00 и должно продлиться до конца дня 12 апреля. Российским военным поручено быть начеку для предотвращения провокаций и любых агрессивных действий со стороны украинских военных.

Ранее в Кремле напомнили о нарушении пасхального перемирия в прошлом году.

 
Теперь вы знаете
Нарушения пасхального перемирия, США грозят блокадой Ормуза, а «лады» массово отзовут. Главное за 12 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
