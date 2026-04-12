В Госдуме оценили инициативу Киева продлить перемирие после 12 апреля

Киев не готов к полному прекращению огня и предлагает продлить перемирие для перевооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Политик, ссылаясь на данные Минобороны России, отметил, что к пасхальному утру перемирие было нарушено украинской стороной 1,9 тысячи раз. В частности, ВСУ нанесли удары по Курской и Белгородской областям, пострадали люди, в том числе ребенок.

По словам Слуцкого, на этом фоне инициатива президента Украины Владимира Зеленского о продлении перемирия после 12 апреля является «циничной демагогией» и попыткой скрыть нежелание договариваться о долгосрочном урегулировании.

«Киев реально не готов к полному прекращению огня и, вне сомнений, намерен использовать «режим тишины» для перевооружения ВСУ», — написал депутат.

11 апреля Зеленский предложил продлить пасхальное перемирие. По его словам, прекращение огня на Пасху могло бы стать и началом «реального движения к миру».

Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, началось 11 апреля в 16:00 и должно продлиться до конца дня 12 апреля. Российским военным поручено быть начеку для предотвращения провокаций и любых агрессивных действий со стороны украинских военных.

Ранее в Кремле напомнили о нарушении пасхального перемирия в прошлом году.